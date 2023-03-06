بيريرا يقوم بجولة داخل مقر اتحاد الكرة.. ومؤتمر لتقديمه خلال أيام

قام البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بجولة داخل مقر الاتحاد أمس الأحد، تمهيدًا لبدء مهام عمله بشكل رسمي.

وأتم خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إجراءات التعاقد مع بيريرا لرئاسة لجنة الحكام، بالإضافة لمسئوليته عن التطوير، حتى نهاية موسم 2023/2024، كما حضر حازم إمام، محمد حلمي مشهور ودينا الرفاعي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد مراسم توقيع العقود، إلى جانب وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد ومحمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد.

ويعتزم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تقديم بيريرا لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي، يقام خلال أيام، وسيتم الإعلان عن موعده خلال الساعات المقبلة.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن مدة عقد بيريرا تمتد لنهاية الموسم القادم، مقابل 18 ألف دولار شهريًا، ويوجد شرط جزائى فى عقد رئيس لجنة الحكام الجديد يحصل بموجبة على راتب شهرين فى حال إقالته قبل انتهاء عقده، وفى حال رغبة بيريرا فى الرحيل يدفع لاتحاد الكرة راتب شهرين.