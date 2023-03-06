الأنبا عمانوئيل عياد يترأس اجتماع الرهبانيات بإيبارشية طيبة

ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، اجتماع الرهبانيات بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، ثم استعرض الأنبا عمانوئيل بعض أخبار الإيبارشية، على مدار الأشهر الماضية، مثل إعادة افتتاح كنيسة مار جرجس بالأقصر، يوم قداس عيد الميلاد المجيد، والسيامة الكهنوتية للأخ سامر الفرنسيسكاني، كما تم عمل عدة أيام روحية للمرحلتين الإعدادية، والثانوية، وجماعة يسوع السجين بالإيبارشية، ويوم للدعوات خلال فترة إجازة منتصف العام.

وقام نيافته مع كهنة الإيبارشية بعمل الرياضة السنوية، خلال الأسبوع السابق لأحد الرفاع، حيث قاد لقاءات الرياضة الروحية سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان.

وتحدث راعي الإيبارشية أيضًا حول بعض أخبار الكنيسة الجامعة، وأهمها مؤتمر المرحلة السينودسية القارية الذي انعقد، بلبنان خلال الشهر الماضي، بمشاركة غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، والآباء الأساقفة، والكهنة، وممثلي الرهبانيات، والأنشطة الرسولية.

تلا ذلك، لقاء وتأمل مع الأب ميلاد جودة الفرنسيسكاني، حول "تجديد الهوية"، وتحدث فيه عن أنه لا وجود للمسيحية بدون وجود وجه يسوع المسيح، فبدونه لا كنيسة ولا حياة رهبانية ولا تكريس، كما نقل قول قداسة البابا فرنسيس: إن العصر يتطور بشكل رهيب، والكنيسة يجب أن تجدد نفسها، وإن الروح القدس هو الذي يطمئن قلوبنا وسط كل هذا التغييرات.