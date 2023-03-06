الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة زوجته وابنه فى المطرية

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بتجديد حبس المتهم بقتل زوجته وابنه في منطقة المطرية، بسبب رفع المجني عليها دعوى نفقة عليه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهم بقتل زوجته وابنه والشروع في قتل ابنته بمنطقة المطرية؛ بسبب رفعها دعوى نفقة، وباشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات معه.

بداية تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة سيدة ونجلها بهما آثار طعنات، بعد اعتداء أحد الأشخاص عليهما في منطقة المطرية.

كشفت التحريات، عن أن الجثة لسيدة تعمل في حضانة أطفال، ونجلها البالغ من العمر 4 سنوات، وبهما طعنات بمختلف أنحاء الجسم.

وتبين من التحريات، أن زوج السيدة المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة؛ لوجود خلافات زوجية بينه وبين الضحية، حيث إن الزوجة أقامت دعاوى نفقة على المتهم وكان الحكم فيها قبل يومين من ارتكاب الجريمة.

جهات التحقيق المتهم منطقة المطرية المجني عليها 15 يوم ا اجهزة الامن

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يرعى الرئيس مؤتمرًا لتطوير التعليم؟

الأكثر قراءة

الإحصاء: ارتفاع الصادرات المصرية لقارة آسيا خلال 11 شهرًا

وزير البترول يشارك فى ملتقى «CERAWeek» العالمى للطاقة

محطات الزلازل تسجل هزتين أرضيتين فى السواحل الشرقية لمصر

إصابة 3 أشخاص فى حريق شقة سكنية بحدائق الأهرام

تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة زوجته وابنه فى المطرية

التعليم العالى: لا توجد جامعة خاصة مُرخصة باسم «الشرق الأوسط» بالفيوم الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

محمد العسيري

أم البطل.. لما راح الصبر منها

ماجد حبته

أستاذ ورئيس قسم.. للأسف!

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سوريا فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش

سوريا: نستنكر الممارسات العدوانية الإسرائيلية فى الجولان

نتنياهو: تصريحات مدير عام «الوكالة الذرية» حول الملف النووى الإيرانى «بلا قيمة»