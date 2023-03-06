تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة زوجته وابنه فى المطرية

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بتجديد حبس المتهم بقتل زوجته وابنه في منطقة المطرية، بسبب رفع المجني عليها دعوى نفقة عليه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهم بقتل زوجته وابنه والشروع في قتل ابنته بمنطقة المطرية؛ بسبب رفعها دعوى نفقة، وباشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات معه.

بداية تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة سيدة ونجلها بهما آثار طعنات، بعد اعتداء أحد الأشخاص عليهما في منطقة المطرية.

كشفت التحريات، عن أن الجثة لسيدة تعمل في حضانة أطفال، ونجلها البالغ من العمر 4 سنوات، وبهما طعنات بمختلف أنحاء الجسم.

وتبين من التحريات، أن زوج السيدة المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة؛ لوجود خلافات زوجية بينه وبين الضحية، حيث إن الزوجة أقامت دعاوى نفقة على المتهم وكان الحكم فيها قبل يومين من ارتكاب الجريمة.