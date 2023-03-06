الإثنين 06 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بالأوراد والأدعية.. البيت المحمدي يحيي ليلة النصف من شعبان اليوم

البيت المحمدي
البيت المحمدي

يحيي عدد من العلماء  بالبيت المحمدي بالمقطم، اليوم الاثنين، ذكرى ليلة النصف من شعبان بحضور الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس أمناء البيت المحمدي.

وتبدأ  الفعاليات في الخامسة عصرًا بقراءة بعض الأوراد الدينية يتبعها تناول الإفطار للصائمين ثم صلاة المغرب، وقراءة سورة يس وما تيسر من القرآن ثم صلاة العشاء، وقراءة بعض الأوراد والأدعية الخاصة بليلة النصف من شعبان ثم صلاة التسابيح وفقرات من الإنشاد.

يذكر أن البيت المحمدي  يحرص على إحياء المناسبات الدينية وإقامة المجالس العلمية التي تستهدف دعوة الأفراد للتقرب إلى المولى عز وجل بصالح الأعمال.

  كما يعمل على  إحياءَ التُراثِ الرُوحي الصوفي الأصيلِ للأُمَّة، وفقاً للكتاب الله والسنة، ويتبعه أكاديمية أهل الصفة لدراسات التصوف وعلوم التراث المنوطة بإحياء التراث الحضاري للأمة في كافة مجالات العلم على أيدي نخبة من علماء الأزهر الشريف والمتخصصين في مجالات المعرفة المختلفة.

الأوراد الأدعية البيت المحمدي يحتفل النصف من شعبان

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