الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اليوم.. «إسكان الشيوخ» تناقش آليات تنفيذ خطة التنمية المستدامة للتنمية المحلية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تعقد لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعًا، اليوم الإثنين، لمناقشة خطة التنمية المستدامة لوزارة التنمية المحلية، بحضور ممثلين عن الحكومة.

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع اقتراحات برغبة مقدمة عمرو السعيد بشأن إنشاء كوبرى علوى عند تقاطع طريق بشبيش المحلة، وكذلك اقتراح لإنشاء كوبرى علوى يربط الطريق الدولى المحلة كفر الشيخ بمدينة المحلة الكبرى مرورا بالطريق الدائرى لطريق المنصورة المحلة طنطا الزراعى.

هذا إلى جانب اقتراح برغبة لتطوير وازدواج الطريق الذى يربط بين مدينة المحلة الكبرى ومدينة نبروه محافظة الدقهلية ومدينة بيلا والحامول محافظة كفر الشيخ لكونه الطريق الرئيسى والوحيد إلى جانب استكمال رصف طريق سكة العرب الرابط الوحيد بين قرية بشبيش الأم والقرى والعزب التابعة للقرية بحضور ممثلى الحكومة.

التنمية المحلية التنمية المستدامة الطريق الدائري المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المحلة الكبري القيادة السياسية

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