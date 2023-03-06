«الجارديان»: بريطانيا تبحث إجراء فحوصات صحية سنوية للحد من نقص العمالة

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن المملكة المتحدة تبحث إجراء فحوصات صحية سنوية للعمال ومنح الشركات إعانات صحية، لتجنب إصابة الموظفين بالأمراض طويلة الأجل، في محاولة للتعامل مع نقص العمالة في البلاد.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أنه يمكن أن تتضمن الخطط منح الشركات إعانات لخدمات الصحة المهنية للوقاية من الإصابة بمرض طويل الأجل، كجزء من مراجعة الحكومة للقوى العاملة التي سيتم الكشف عنها جنبًا إلى جنب مع الميزانية هذا الشهر.

كما طلب الوزراء من اللجنة الاستشارية للهجرة تقديم المشورة بشأن ما إذا كان يجب أن تكون صناعات الضيافة والبناء والتجزئة على قائمة القطاعات التي يوجد بها نقص في العمال، مما يساعدهم على التوظيف من الخارج.

ويُعتقد أن عمال الضيافة هم الأكثر ترجيحًا لوضعهم في القائمة، ما يسهل على الموظفين الحصول على وظائف من الخارج.

أمر جيريمي هانت، مستشار الخزانة البريطانية، بمراجعة القوى العاملة وسط مخاوف من أن الاقتصاد يتراجع؛ بسبب نقص العمال الذي ظهر منذ الوباء وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وستشكل خطط الفحص الصحي جزءًا من مراجعة القوى العاملة التي تجريها وزارة العمل والمعاشات التقاعدية مع مدخلات من وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.

وجاء القرار في محاولة لفهم سبب وجود حوالي 600000 شخص "غير نشطين اقتصاديًا" في سن العمل أكثر مما كان عليه قبل الوباء.

وبموجب الاقتراح، يمكن أن تكون هناك تجربة إعانة جديدة للشركات الصغيرة، والتي ستمكن أولئك الذين يشترون خدمات الصحة المهنية من المطالبة باسترداد ما يصل إلى 80٪ من التكاليف من الحكومة.

نظرت المراجعة أيضًا في تكاليف رعاية الأطفال، والتي تشكل عائقًا رئيسيًا أمام الآباء في سن العمل للأطفال الصغار الذين يدخلون القوى العاملة بدوام كامل.

وقدم مسئولو وزارة التعليم خطة لاستحقاق مجاني لمدة 30 ساعة في الأسبوع للآباء العاملين لأطفال تتراوح أعمارهم بين تسعة أشهر وثلاث سنوات ، بعد أن طلب منهم عمل خيارات من قبل وزارة الخزانة.

وقال التقرير، يُعتقد أن وزارة الخزانة ستختار على الأرجح إجراء تغييرات على الائتمان الشامل، ولا سيما منح الآباء مدفوعات مقدمة لرعاية الأطفال بدلاً من تركهم متأخرات.