الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ماذا قالت الصحف البريطانية عن محمد صلاح «التاريخى» وسباعية ليفربول ضد مانشستر يونايتد؟

محمد صلاح
محمد صلاح

سلطت الصحف البريطانية، الضوء على الانتصار الكاسح لـ ليفربول على مانشستر يونايتد، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والذي شهد تحطيم محمد صلاح للعديد والعديد من الأرقام القياسية.

وحقق فريق ليفربول انتصارًا عريضًا على مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة، في قمة الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة تسجيل محمد صلاح قائد منتخب مصر لهدفين، وصناعته لمثلهما، ليصبح “مو”، الهداف التاريخي لـ ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي “بريميرليج” برصيد 129 هدفًا، متجاوزًا الأسطورة روبي فاولر، الذي سجل 128 هدفًا.

وعنونت صحيفة “ذا صن” البريطانية، واضعة صورة لاحتفال محمد صلاح على غلافها: "صلاح يحتفل برقمه القياسي بكوب شاي"، في إشارة لتعليقه الذي صرح من خلاله بأنه سيحتفل مع عائلته برقمه القياسي، ويشرب كوبًا من شاي البابونج.

صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، وضعت محمد صلاح على غلافها أيضًا، معنونة:" هزيمة مُذلة 7 من 10".. سِجِل ليفربول سحق إريك تين هاج (مدرب مانشستر يونايتد) بشكل مؤلم".

صحيفة “ميرور” وضعت صورة لاحتفال محمد صلاح وأمامه تحسر برونو فيرنانديز، واصفة انتصار صلاح بالجنة، وهزيمة مانشستر يونايتد بالجحيم، معنونة:" SEVEN&HELL" ( سبعة والجحيم) بدلًا من العبارة الشهيرة “HEAVEN&HELL”.

وأضافت الصحيفة: صلاح أسطورة ليفربول حظى بيوم مميز ولكنه كان وقتًا كارثيًا لـ فرنانديز نجم مانشستر يونايتد".

كما أبرزت الصحيفة، تصريحات الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، والتي أثنى خلالها على “مو”، معنونة:" كلوب يُشيد بـ صلاح محطم الرقم القياسي مُصرًا أنه سيُنهي مسيرته كواحد من الأعظم على الإطلاق في “أنفيلد”".

أما صحيفة “ ذا جارديان”، فوضعت هي الأخرى صورة لاحتفال صلاح، معنونة:" سبعة من الأفضل.. سِجِل ليفربول يُهين يونايتد".

صحيفة “ ذا تايمز”، أبرزت صورة من احتفالات صلاح أيضًا، معنونة:" الجنة السابعة.. ليفربول يُذيق خصمه يونايتد المريرين".

ليفربول مانشستر يونايتد الدورى الانجليزى صلاح محمد صلاح

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