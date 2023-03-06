محافظ الوادى الجديد يعقد لقاءََا جماهيريًا بمقر كنيسة العذراء فى الخارجة

زار اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مقر كنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة، حيثُ كان في استقباله نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وحرص الزملوط على عقد لقاء جماهيري مع المواطنين لبحث مطالبهم ومقترحاتهم، مستهلًا اللقاء بعرض في حب مصر لكورال الكنيسة، كما استعرض أبرز الإنجازات التي تشهدها المحافظة وجهود التنمية في كافة المجالات والتي تدعمها روابط الوحدة والتماسك بين أبناء الوطن الواحد.

ووجه الزملوط بعدد من التوجيهات كان أهمها :

-سرعة إنهاء إجراءات ترخيص مشروع إنتاج حيواني بمنطقة عين السافي بالخارجة.

-تكثيف حملات الطب البيطري لمكافحة الكلاب الضالة بما لا يضر بالتوازن البيئي.

-تكليف مديريتي التضامن الإجتماعي والصحة بدراسة حالات الأمراض المزمنة والأسر الاكثر احتياجًا وتقديم المساعدة اللازمة لهم على نفقة الدولة أو المحافظة.

-دراسة موقف زوائد التنظيم بأراضي الجمعيات لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها

-عودة جميع المعلمات المكلفات بالعمل خارج محل إقامتهن وفي حال وجود عجز بالتخصصات يتم التكليف بالتناوب وليس بصفة دائمة، مراعاة لظروفهن الأسرية.

مخافظ الوادي الجديد يعقد لقاء جماهيري بكنيسة الخارجة

وفي سياق اخر قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ترافقهم الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بوضع حجر الأساس لنادي الهجن والفروسية الدولي الجاري إنشاءه شمال مدينة الخارجة على مساحة ٥٥٠ فدان، وذلك خلال زيارته للمحافظة، صباح أمس، بحضور ضيوف المحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية.

واكد الوزير أن المشروع يأتي في إطار خطة الوزارة لدعم رياضة الهجن وتشجيع الرياضات التراثية وتطوير مضامير السباق بالمحافظات، مشيدًا بما تشهده المحافظة من طفرة على كافة الأصعدة.

وأوضح الزملوط أنه تم تخطيط النادي ليضم منصات مشاهدة ومضمار للسباق بطول ٥ كم و منصات مشاهدة رئيسية و جانبية للجمهور وقرية تراثية على الطراز البيئي وطرق خدمية للمتسابقين والإعلاميين ومنطقة استراحات ومستشفى بيطري.