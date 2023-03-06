الوثائقية.. تسجيل نادر لـ ليلى مراد يكشف كواليس عملها مع الريحانى فى «غزل البنات»

قال الفنان محمد صبحي، إن وفاء نجيب الريحاني وإخلاصه وحبه كان ظاهرًا في فيلم "لعبة الست" وكان واضحًا أن "الريحاني"، كان مهزومًا في حياته ومتألم.

قصة فيلم غزل البنات

وأضاف الناقد الفني أحمد سعد، خلال الفيلم الوثائقي "الريحاني"، والذي عرض عبر فضائية "الوثائقية"، أن فيلم "غزل البنات" له قصة طريفة عندما جمعت الصدفة بين نجيب الريحاني وليلى مراد، في عمارة واحدة "الايموبيليا"، وفي إحدى المرات تصادف نزولهما، فقال لها "الريحاني": “مش هانعمل فيلم قبل ما أموت أنا راجل كبير”، وأكدت أن لديها هي وزوجها الفنان أنور وجدي، قصة مناسبة له، وسعد نجيب بالعمل معهم لانهما نجمان كبيران.

أما الفنانة ليلى مراد، فقالت في تسجيل نادر لها، "لما جيت أمثل مع نجيب الريحاني اتوهمت لأنه راجل عظيم وبتاع مسرح وكان بعد كل مقطع أعمله أسأله كان كويس والا أعيده و كان يصفق ويقول لي يا بنتي أنتي كل كلمة بتقوليها بتحسيها هو دا الممثل وهو الحقيقة كان يشجعني في كل لحظة".