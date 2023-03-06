الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الدوما الروسى: واشنطن تجبر دول أوروبا على دعم أوكرانيا

فياتشيسلاف فولودين
فياتشيسلاف فولودين

 قال رئيس مجلس الدوما الروسى (مجلس النواب) فياتشيسلاف فولودين، الأحد، إن الولايات المتحدة تجبر الدول الأوروبية على دعم أوكرانيا، وفي المقابل تتحمل هي تكاليف أقل بكثير.

 

وأضاف فولودين في تصريحات -نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن "الولايات المتحدة تجبر الدول الأوروبية على تمويل أوكرانيا على حساب مواطنيهم، بينما تخصص هي 0.37٪ فقط من إجمالي الناتج المحلي لدعم أوكرانيا، حيث تحتل الولايات المتحدة المرتبة الـ12 على قائمة الدول الداعمة لأوكرانيا".


وأشار فولودين إلى أن ما تدفعه الولايات المتحدة لدعم كييف أقل بـ5.7 أضعاف من التكاليف التي تتحملها بولندا والتي تبلغ قيمتها 2.1٪ من إجمالي الناتج المحلي، مضيفا أن "إستونيا ولاتفيا وجمهورية التشيك وليتوانيا وسلوفاكيا وبلغاريا ومالطا والنرويج ورومانيا وقبرص تضغط على واشنطن لزيادة إنفاقها في هذا الصدد".


ورأى رئيس مجلس الدوما الروسي أن واشنطن أظهرت مرة أخرى أن "المبدأ الأساسي لسياستها هو استخدام الدول الأخرى لتحقيق مصالحها".


ونوه فولودين بأن "دول الاتحاد الأوروبي تتحمل تكاليف إضافية نتيجة العقوبات المناهضة لروسيا، والتي تسببت في زعزعة استقرار اقتصاداتها"، لافتا إلى دعم الحكومات الأوروبية لصناعة الطاقة، بعد انقطاع إمدادات الطاقة الروسية، والذي بلغ حجمه 570 مليار يورو.


وأكد فولودين أن "قادة الاتحاد الأوروبي يتصرفون بما يتعارض مع المصالح الوطنية على حساب المواطنين الأوروبيين" من خلال الاستمرار في تزويد كييف بالأسلحة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يرعى الرئيس مؤتمرًا لتطوير التعليم؟

الأكثر قراءة

حريق هائل فى مصنع طوب بـ أبوحماد.. وإسعاف الشرقية تدفع بـ 7 سيارات

زراعة أشجار مثمرة بقرى ديرمواس فى المنيا (صور)

زراعة 280 شجرة بقرية القيس ببنى مزار فى المنيا (صور)

محمد صلاح: فخور بمواصلة صناعة التاريخ مع ليفربول

نبيلة عبيد: أنا أكثر فنانة قدمت قضايا المرأة

تلقيح 3500 مواطن فى أول أيام حملة مواجهة كورونا فى دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

محمد العسيري

أم البطل.. لما راح الصبر منها

ماجد حبته

أستاذ ورئيس قسم.. للأسف!

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سوريا فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش

سوريا: نستنكر الممارسات العدوانية الإسرائيلية فى الجولان

نتنياهو: تصريحات مدير عام «الوكالة الذرية» حول الملف النووى الإيرانى «بلا قيمة»