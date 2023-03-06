قطع المياه 12 ساعة عن مدينة كفر الشيخ.. اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، عن قطع المياه، اليوم الإثنين، من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 7 مساء من نفس اليوم ؛ وذلك بسبب أعمال التطهير لمأخذ المحطات الرئيسية بكفر الشيخ، وتطهير الخزانات الأرضية لمحطة مياه كفرالشيخ الرئيسية رقم 1.

وتؤثر على "مدينة كفرالشيخ بالكامل، سخا، الحمراوى، أبوطبل، القنطرة، الصوالحة، عزبة أبو سعيد، وجميع قرى شرق، وجنوب الرياض".

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وفي وقت سابق، أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول عدد من المعدات التي تم توفيرها لخدمة مدن وقرى المحافظة والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي، وتضمنت المعدات 8 سيارات كسح مياه، سعة 4 متر، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 و 2023، وذلك تدعيمًا للوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، لرفع كفاءة الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، للمساهمة في الارتقاء بأعمال النظافة لأعمال النظافة، ورفع مياه الأمطار، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في أنحاء المحافظة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة الحفاظ على المعدات وتوفير الصيانة المستمرة اللازمة لها، وتيسير توصيل الخدمات والبنية التحتية الرئيسية إلى جميع المناطق والحفاظ على الشكل الحضاري للمحافظة، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، مع تدريب السائقين والفنيين على كيفية تركيب واستخدام وتشغيل المعدات وصيانتها.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الصدد، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة كافة المواطنين خوفًا من إصابتهم بهذا الفيروس القاتل.