الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هانى الناظر يوجه نصائح للمواطنين من أجل جسد صحى

هانى الناظر
هانى الناظر

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن صعود وهبوط درجات الحرارة، التي تشهدها حالة الطقس حاليًا، تؤثر على الجهاز المناعي للجسم، ناصحًا المواطنين بعدم الخروج من المنزل عند وجود الأتربة في الجو، أو إرتداء الكمامة عند النزول الاضطراري.

 

ينصح بعدم التعرض لأشعة الشمس

وطالب المواطنين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية «صدى البلد»، بعدم التعرض المباشر للشمس خلال فترة الظهيرة، إلى جانب شرب 3 لتر من الماء يوميًا، داعيًا إياهم لحمل «الشمسية» للوقاية من أشعة الشمس. 

 

كما نصح بشرب الكثير من الماء في رمضان، وتناول السلطة الخضراء؛ مؤكدًا أن تناول الكثير من الأطعمة والمخلل والمسبك خطر على الصحة، مشيرًا على أن تناول السكريات والأملاح بنسبة كبيرة خطر على الصحة العامة للإنسان، وأنه يُفضّل المشي لمدة نصف ساعة بعد تناول الإفطار؛ وهو أمر يمنع تكون الجلطات، وينشط الذاكرة، ومهم للرئة والكبد، وجميع أعضاء الجسم؛ إلى جانب تقوية المناعة، والمساعدة على الهضم. 

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