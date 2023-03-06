الذكاء الإصطناعى ودوره فى المستقبل.. ندوة بالأعلى للثقافة الأربعاء

تقيم لجنة فنون الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررتها الكاتبة فاطمة المعدول ندوة "الذكاء الإصطناعي ودوره فى المستقبل"، فى تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء 15 مارس 2023 بمقر المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

تدير الندوة فاطمة المعدول مقرر اللجنة ، ويشارك بها الدكتورة إيناس محمود حامد، أستاذ الإعلام جامعة عين شمس، الدكتورة شهيرة صلاح الدين أحمد، رئيس تحرير مجلة سمير ومؤسسة دار الهلال، الدكتور محمد عبد الفتاح أبو رزقة، أستاذ الذكاء الاصطناعي عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

يشير مصطلح (AI) إلى الذكاء الاصطناعي وهي الأنظمة أو الأجهزة التي تحاكي الذكاء البشري لأداء المهام والتي يمكنها أن تحسن من نفسها استنادًا إلى المعلومات التي تجمعها.

يتجلى الذكاء الإصطناعي في عدد من الأشكال. بعض هذه الأمثلة:

تستخدم روبوتات المحادثة الذكاء الاصطناعي لفهم مشكلات العملاء بشكل أسرع وتقديم إجابات أكثر كفاءة.

القائمون على الذكاء الاصطناعي يستخدمونه لتحليل المعلومات الهامة من مجموعة كبيرة من البيانات النصية لتحسين الجدولة.

يمكن لمحركات التوصية تقديم توصيات للبرامج التلفزيونية استنادًا إلى عادات المشاهدة للمستخدمين.

إن الذكاء الاصطناعي يتعلق بالقدرة على التفكير الفائق وتحليل البيانات أكثر من تعلقه بشكل معين أو وظيفة معينة.

وعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يقدم صورًا عن الروبوتات عالية الأداء الشبيهة بالإنسان التي تسيطر على العالم، إلا أنه لا يهدف إلى أن يحل محل البشر. إنه يهدف إلى تعزيز القدرات والمساهمات البشرية بشكل كبير. مما يجعله أصلاً ذا قيمة كبيرة من أصول الأعمال.

يستخدم المطورون الذكاء الاصطناعي لأداء المهام التي يتم تنفيذها يدويًا بكفاءة أكبر، والتواصل مع العملاء، وتحديد الأنماط، وحل المشكلات، وللبدء في استخدام الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون للمطورين خلفية في الرياضيات ويشعرون بالراحة مع الخوارزميات.