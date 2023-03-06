الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الذكاء الإصطناعى ودوره فى المستقبل.. ندوة بالأعلى للثقافة الأربعاء

الذكاء الإصطناعى
الذكاء الإصطناعى

تقيم لجنة فنون الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررتها الكاتبة فاطمة المعدول ندوة "الذكاء الإصطناعي ودوره فى المستقبل"، فى تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء 15 مارس 2023 بمقر المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة،  والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

 

تدير الندوة فاطمة المعدول مقرر اللجنة ، ويشارك بها الدكتورة إيناس محمود حامد، أستاذ الإعلام جامعة عين شمس، الدكتورة شهيرة صلاح الدين أحمد، رئيس تحرير مجلة سمير ومؤسسة دار الهلال، الدكتور محمد عبد الفتاح أبو رزقة، أستاذ الذكاء الاصطناعي عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏نص‏‏

يشير مصطلح (AI) إلى الذكاء الاصطناعي وهي الأنظمة أو الأجهزة التي تحاكي الذكاء البشري لأداء المهام والتي يمكنها أن تحسن من نفسها استنادًا إلى المعلومات التي تجمعها. 

 

يتجلى الذكاء الإصطناعي في عدد من الأشكال. بعض هذه الأمثلة:

تستخدم روبوتات المحادثة الذكاء الاصطناعي لفهم مشكلات العملاء بشكل أسرع وتقديم إجابات أكثر كفاءة.

القائمون على الذكاء الاصطناعي يستخدمونه لتحليل المعلومات الهامة من مجموعة كبيرة من البيانات النصية لتحسين الجدولة.

يمكن لمحركات التوصية تقديم توصيات للبرامج التلفزيونية استنادًا إلى عادات المشاهدة للمستخدمين.

 

إن الذكاء الاصطناعي يتعلق بالقدرة على التفكير الفائق وتحليل البيانات أكثر من تعلقه بشكل معين أو وظيفة معينة. 

وعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يقدم صورًا عن الروبوتات عالية الأداء الشبيهة بالإنسان التي تسيطر على العالم، إلا أنه لا يهدف إلى أن يحل محل البشر. إنه يهدف إلى تعزيز القدرات والمساهمات البشرية بشكل كبير. مما يجعله أصلاً ذا قيمة كبيرة من أصول الأعمال.

 

يستخدم المطورون الذكاء الاصطناعي لأداء المهام التي يتم تنفيذها يدويًا بكفاءة أكبر، والتواصل مع العملاء، وتحديد الأنماط، وحل المشكلات، وللبدء في استخدام الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون للمطورين خلفية في الرياضيات ويشعرون بالراحة مع الخوارزميات.

المجلس الأعلى للثقافة الكاتبة فاطمة المعدول الذكاء الاصطناعي الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتور هشام عزمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يرعى الرئيس مؤتمرًا لتطوير التعليم؟

الأكثر قراءة

حريق هائل فى مصنع طوب بـ أبوحماد.. وإسعاف الشرقية تدفع بـ 7 سيارات

زراعة أشجار مثمرة بقرى ديرمواس فى المنيا (صور)

زراعة 280 شجرة بقرية القيس ببنى مزار فى المنيا (صور)

محمد صلاح: فخور بمواصلة صناعة التاريخ مع ليفربول

نبيلة عبيد: أنا أكثر فنانة قدمت قضايا المرأة

تلقيح 3500 مواطن فى أول أيام حملة مواجهة كورونا فى دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

محمد العسيري

أم البطل.. لما راح الصبر منها

ماجد حبته

أستاذ ورئيس قسم.. للأسف!

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سوريا فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش

سوريا: نستنكر الممارسات العدوانية الإسرائيلية فى الجولان

نتنياهو: تصريحات مدير عام «الوكالة الذرية» حول الملف النووى الإيرانى «بلا قيمة»