الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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«الدولار كان بـ20 جنيها».. أحد ضحايا تطبيق «هوج بول»: الطمع سبب اشتراكى

هوج بول
هوج بول

علق محمود لطفي، أحد ضحايا تطبيق"هوج بول" الإلكتروني، على حوادث النصب الإلكتروني، والتي ظهرت مؤخرا في عمليات النصب عبر منصة وتطبيق هوج بول.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية " etc"، مساء اليوم الأحد، إن هذا التطبيق اشترك فيه عن طريق صديق فى بورسعيد وكان تطبيق هوج بول، كان له يعمل إعلانات كثيرة وملفتة للغاية وحفلات على مستوى الجمهورية للترويج عنها بشكل كبيرة.

وأضاف أن  سعر الدولار على المنصة 20 جنيها، وأحد الأشخاص أقنعني بالتطبيق، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية كانت متعاونة للغاية مع الضحايا، واتخذت كافة الإجراءات اللازمة لعودة أموالهم المنهوبة، منوها بأنه وضع 24 ألف جنيه.

وتابع: "التطبيق غفلنا ونصبوا علينا وأوهمومنا قاموا بشرعية الوضع القانوني للتطبيق والشركة"، متابعًا: "كنت أثق في تطبيق هوج بول، مسؤولو التطبيق قدموا إغراءات مالية للعملاء".

وأكمل: "هناك أحد الضحايا وضع أكثر من 400 ألف جنيه، بينما أنا وعائلتي وضعنا أكثر من 350 ألف جنيه، وكنت أقوم بتحويل الأموال على أرقام هاتف خاصة بمسؤولي هوج بول"، مضيفا: "كنت بسحب الأموال من رقم خاص بي، وكنت معمي، فجأة وضعت فلوسي، وفجأة اتسحلت في الموضوع".

وأشار إلى أن الأمر استغرق ثلاثة أيام، حيث كان في حالة تركيز مع المنصة ليل نهار، في البداية وضع 16 ألف جنيه، لافتا إلى أن الطمع كان وراء إيداع أمواله في تطبيق "هوج بول"، معقبًا: "الضغوط الاقتصادية التي نتعرض لها كانت سببًا في ذلك".

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