الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم الإثنين 6 مارس 2023 لمواليد الأبراج الهوائية

الأبراج الهوائية
الأبراج الهوائية

يقدم موقع الدستور حظك اليوم الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ لمواليد الأبراج الهوائية على النحو التالي:

برج الجوزاء

يعد الانضمام إلى برنامج اللياقة أحد الخيارات للحفاظ على صحتك البدنية، عدم القدرة على قضاء وقت كافٍ مع عائلتك يمكن أن يسبب احتكاكًا ويؤدي إلى توتر الأمور في المنزل، قد تتعرض صورتك في مكان العمل لضربة كبيرة.

يمكن أن تكون الرحلة إلى الخارج طريقة مربحة لتوسيع آفاق عملك، يسمح لك امتلاك أساس مالي آمن بوضع الأموال في الأصول مع إمكانية نمو رأس المال.

برج الميزان

قد تظل صحتك ممتازة، قد تقدم لك الفرص الجديدة لدخول الأسواق  نفسها، قد تجد طريقة لزيادة أرباحك من خلال استكشاف مصدر جديد للإيرادات، قد تذهب قريبًا في تلك الإجازة التي كنت تحلم بها وتستمتع بروعة الأماكن الرائعة في الهواء الطلق.

برج الدلو

قد تجد النجاح في حياتك المهنية إذا استخدمت معرفتك وقدراتك بشكل جيد، نظموا اموالكم واجعلوا عملكم سويًا اليوم، ستشعر بالصحة والقوة أكثر من أي وقت مضى، قد تشعر بالحافز للقيام ببعض التصميم الداخلي أو التدبير المنزلي.

قد يأتي عرض عمل دولي في طريقك في الأيام القليلة المقبلة، قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لمعرفة الربح من صفقات العقارات.

 

صفات مواليد الأبراج الهوائية:

يتميز أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب، ويعتبرون من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يتميزون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، يميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص محبين التواصل ويجيدون التفاهم بشكل جيد.

مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة لهم من الصفات المشتركة بينهم، وهي أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، وتكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق وعقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدل، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليون، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.

ينجحون في الأعمال الذهنية ويبرعون في الميدان الوظيفي، ويتصف أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية الشديدة والمزاج المتقلب، ويرجع ذلك إلى طبيعتهم الهوائية، كما أنهم أشخاص يتسمون بالمرح ودائمًا ما يبحثون عن السعادة والحب، ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات، فهم أشخاص اجتماعيون يجيدون التواصل والتفاهم بشكل جيد مع الآخرين.

أبراج هوائية حظك اليوم برج الجوزاء برج الميزان برج الدلو

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وائل لطفي

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