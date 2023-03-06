يقدم موقع الدستور حظك اليوم الإثنين 6 مارس 2023، لمواليد الأبراج الترابية على النحو التالي:

برج الثور

إنه يوم رائع للتواصل مع عائلتك وتقوية علاقاتك معهم، قد تؤدي مشاريعك العقارية أيضًا إلى نتائج إيجابية، قد يجلب السفر تجارب وفرصًا جديدة للنمو، صحتك جيدة أيضًا ولكن يجب أن تضع في اعتبارك نظامك الغذائي وممارسة الرياضة، من الناحية المالية كن حذرا من الاندفاع للإنفاق.

قد تجد فرصًا جديدة للتقدم في حياتك المهنية وتولي مسؤوليات جديدة، سوف يكافأ عملك الجاد.

برج العذراء

هذا وقت رائع للاستثمار أو الاهتمام بأي مشاكل مالية في ذهنك، على الصعيد المهني قد تواجه بعض التحديات المعتدلة ولكن بالعمل الجاد والمثابرة يجب أن تكون قادرًا على التغلب عليها، قد تكون آفاق السفر مواتية أيضًا، ولكن التخطيط لرحلاتك بعناية والاستعداد للتغييرات غير المتوقعة قد يكون أفضل.

برج الجدي

من الناحية المالية ستكون قادرًا على اتخاذ قرارات مالية ذكية تؤدي إلى ازدهار طويل الأمد، عملك الجاد ومثابرتك سيؤتي ثماره، وستكون قادرًا على تحقيق أهدافك المالية، قد تتمكن من الذهاب في رحلات أو إجازات إذا كنت تريد ذلك، إنه وقت رائع للتركيز على حياتك المهنية ومواجهة تحديات جديدة.



صفات الأبراج الترابية

تتميز الأبراج الترابية بالاشتراك في بعض الصفات وسمات الشخصية، فمن مميزات أصحاب الأبراج الترابية أنهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يتميزون بحبهم الشديد للعمل والتفوق، ويركزون دائمًا على هدف معين، ويعملون بكد واجتهاد حتى يصلوا إلى ذلك الهدف.

يحاولون إيجاد الحلول المنطقيّة بما يتعلّق بمشاكلهم مع شريكهم، إلا أن صفاتهم العقلانيّة والصارمة قد تؤثر على علاقاتهم، في بعض الأحيان، يواجهون مشكلة في تقبّل التغييرات التي قد تحصُل في العلاقة مع شركائهم، يولون الكثير من الاهتمام بالأحداث والذكريات الجميلة السابقة وفي علاقاتهم يميلون للتواجد ضمن العلاقات العاطفية طويلة الأمد والمُلتزمة.

كما تتميز الأبراج الترابية بأنهم من أكثر الأشخاص صبرًا، فهم شخصيات صبورة إلى أقصى الحدود، وهم مخططون جيدون جدًا، حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى، ويتميزون بالتفكير المنطقي والهدوء الظاهري، كما أنهم عنيدون جدًا، يُعاملون شركاءهم بمحبّة، ويُمكن لشركائهم الثقة بهم.