الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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«الوثائقية»: نيازى مصطفى كان سببًا فى نجاح نجيب الريحانى سينمائيًا

نيازى مصطفى
نيازى مصطفى

قال الناقد الفني أحمد سعد، إنه في الوقت الذي عانى فيه نجيب الريحاني من عدم نجاح أعماله السينمائية التي شارك فيها، عرض عليه أحد أصحابه أن يقدم فيلم "ياقوت"، وفرح جدًا لأن الأموال التي كان سيتقاضاها كان سيصرف بها على المسرح وهو عاشق له.

وأضاف خلال الفيلم الوثائقي "الريحاني"، والذي عرض عبر فضائية "الوثائقية"، أن التجربة لم تكن على مستوى نجومية نجيب الريحاني، لأنه كان نجما كبيرا على المسرح وعندما ذهب للسينما أخذ أداءه المسرحي معه مع أن هذا وسيط مختلف ولم تكن التجربة بنفس نجاح المسرح. 

تجربة نجيب الريحاني الحقيقية كانت مع نيازي مصطفى

وقال الدكتور عمرو حوارة، مؤرخ مسرحي، إن تجربة الريحاني الحقيقة كانت مع نيازي مصطفى، في "سلامة في خير"، وبعده في فيلم "سي عمر"، وبعدها قدم أعمالًا مهمة جدًا وهي "لعبة الست، وأحمر شفايف، وأبو حلموس، والرائع غزل البنات".

و كأن السينما أردات أن تعتذر لنجيب الريحاني، بعدما  تعاون مع أحمد سالم مدير ستوديو مصر والمخرج نيازي مصطفى، في فيلم "سلامة في خير" "وسي عمر"، و اللذان حققا نجاحًا جماهيريا فاجأ الريحاني.

وقال الناقد الفني أحمد سعد، إن أول فيلم حقق نجاحًا كبيرًا في ذلك الوقت كان "سلامة في خير"، وكان الفضل في كل ذلك للمخرج نيازي  مصطفى الذي غير أداء نجيب الريحاني المسرحي وكان لديه استعداد أن يقدم له لقطة بدون كلام لأن حركات الوجه تعبر عما يريد  ومن هنا كان النجاح الكبير. 

نجيب الريحاني الوثائقية فيلم ياقوت نيازي مصطفى السينما عمرو حواره أحمد سعد

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