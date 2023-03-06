الإثنين 06 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم الإثنين 6 مارس 2023 لجميع مواليد الأبراج المائية

الأبراج المائية
الأبراج المائية

يقدم موقع الدستور حظك اليوم الإثنين لجميع مواليد الأبراج المائية على النحو التالي:

 

برج السرطان 
قد تحتاج إلى أن تكون أكثر استراتيجية في قراراتك المالية اليوم لتجنب الانتكاسات المحتملة على الصعيد الصحي، تبدو الأمور معتدلة لذا من المهم أن تعتني بنفسك ولا تهمل صحتك الجسدية والعقلية.

بشكل عام يبدو اليوم جيدًا مع التطورات الإيجابية لذا استفد منه واستمر في التركيز على أهدافك، قد يجلب لك التجمع أو الحدث العائلي الفرح والشعور بالانتماء، من المرجح أن يساعدك التحفيز الذاتي على إنجاز الكثير في العمل.


برج العقرب
من الناحية المالية قد تكون الأمور أكثر اعتدالًا بعض الشيء، لكنك ستظل قادرًا على إدارة نفقاتك والحفاظ على وضع مستقر، من الأفضل انتظار وقت أفضل للتقدم المهني، من المرجح أن تكون علاقاتك مع أفراد الأسرة نابضة بالحياة، قد تشعر بالرضا ولديك الطاقة لمواجهة أي تحديات تعترض طريقك.


برج الحوت 
كل شيء قد يعمل كما كنت تتوقع، هذا هو الوقت المناسب لاستثمار الأموال في العقارات السكنية بسبب النمو المتوقع في الأسعار،  كل يوم من ممارسة التأمل واليوجا سيقوي عقلك ويجعلك أكثر مرونة، من المتوقع قريبًا اتخاذ قرار مهمة بشأن الممتلكات التي تملكها، قد يُحدث القليل من الجهد على الصعيد الأكاديمي فرقًا.

حظك اليوم الأحد 5 مارس 2023 لمواليد الأبراج النارية


صفات أصحاب الأبراج المائية

أصحاب الأبراج المائية حساسون، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبير، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

 

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

 

كما يتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

 

وكذلك فهُم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنهم من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، التي تتأثر من أقل الأشياء.

حظك اليوم الأحد 5 مارس 2023 لمواليد الأبراج الترابية

أبراج مائية برج الحوت برج العقرب حظك اليوم برج السرطان

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يرعى الرئيس مؤتمرًا لتطوير التعليم؟

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