مصرع شاب سقط من الدور الخامس بمدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة

لقى شاب مصرعه جراء سقوطه من شرفة الطابق الخامس في عقار بمدخل العمدة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شاب سقط من شرفة عقار

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال مستشفى الشاملة جثة شاب إثر سقوطه من شرفة الطابق الخامس في عقار بمدخل العمدة بدائرة شرطة المركز، وحرر محضر بالواقعة

تحديد هوية الشاب المتوفي

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة شاب يدعى أحمد عز العرب ياسين، 20 سنة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الشاملة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

كما أصيب قبل قليل 4 أشخاص بجروح و كدمات متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين نقل على الطريق الصحراوي بالكيلو 71 إتجاه القاهرة، بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية، تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

إخطار بوقوع حادث تصادم بين سيارتين

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة وادي النطرون بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الكيلو 71 إتجاه القاهرة، بنطاق دائرة المركز، مما عن 4 مصابين وحرر محضر بالواقعة.

أسماء مصابي حادث التصادم

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: عصام الضاحي حمدان، 42 عاما، مقيم سوهاج، مصاب بنزيف بالمخ، و مصطفى محمد عيد، 40 عاما، مقيم أبو حمص، مصاب باشتباة كسر بالساق اليمني وجرح بالرأس، ومحمد خميس شعبان، 30 عاما، مقيم كفر الشيخ، مصاب باشتباه نزيف داخلي بالبطن، وشخص آخر مجهول الهوية.

ونقلوا جميعا إلى مستشفى النوبارية لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر وتولت النيابة التحقيق في الحادث.