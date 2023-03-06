طبيب مصرى ينجح فى علاج طفلة سودانية من تحدب نادر فى العمود الفقرى

كشف هاني عبد الجواد، استشاري جراحة العمود الفقري بجامعة الأزهر، تفاصيل علاجه لطفلة سودانية تعاني من تحدب نادر في العمود الفقري.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" مساء DMC" مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية" DMC"، مساء الأحد،:"الطفلة تعاني من تحدب حاد في العمود الفقري وعمرها 13 عام فقط، متابعا:" تحدب العمود الفقري منتشر بين الأطفال".

وأضاف:"تحدب العمود الفقري لدى الطفلة بالغ ونادر، وتسبب في حدوث إعاقة حركية وحياتية كبيرة، متابعا: الطفلة لم تكن قادرة على النوم بشكل طبيعي لمدة عام ونصف".

وأشار إلى أن عمليات التحدب شائعة للغاية، ولكن حالة الطفلة كانت نادرة للغاية، منوها بأن العمل استغرق 6 ساعات، وكانت النتائج مبهرة للغاية.

وتابع:" إيناس بصحة جيدة وقادرة على الوقوف بشكل طبيعي"، وكنا جميعا على ثقة في نجاح العملية في مصر".