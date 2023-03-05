«عيد المساخر» يغلق الضفة الغربية وقطاع غزة بداية من الغد

أصدرت سلطات الاحتلال مساء اليوم، قرارًا يقضى بإغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة، بدءًا من عصر الغد الإثنين، وحتى فجر الخميس المقبل.

وجاء قرار الاحتلال بفرض الإغلاق على الضفة وقطاع غزة، بسبب عيد المساخر اليهودي، وفقا لما تداولته وسائل إعلام عبرية.

مواجهات فى القدس بين قوات الاحتلال والمواطنين

وفى القدس المحتلة، اندلعت مواجهات، مساء اليوم، بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم شعفاط.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم، وإغلاقها الحاجز المقام على مدخله.

الاحتلال يغلق طريق وادى قانا فى سفليت

كما أغلقت قوات الاحتلال، مساء اليوم طريق وادي قانا، قرب بلدة دير استيا، شمال غرب سلفيت.

وأغلقت قوات الاحتلال الطريق وانتشرت بكثافة في المنطقة، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.