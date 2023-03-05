مصر تحصد 25 ميدالية في البطولة الإفريقية للرماية

حصد الرماة المصريون 8 ميداليات، الأحد في مختلف المراحل بختام البطولة الإفريقية التاسعة للرماية على الأطباق المروحية والتي استضافتها مصر على ميادين نادي الصيد 6 أكتوبر، خلال الفترة من 2 وحتى 5 مارس الجاري.

وخطف الرامي المصري محمد عبداللاه إعجاب الجميع، بعدما نجح في الفوز بلقب بطل أفريقيا لعام 2023، حيث قدم أداء مبهرا في المنافسات الختامية لبطولة إفريقيا استحق خلاله اعتلاء عرش المنافسات، وبذلك حققت مصر لقب بطل أفريقيا بالثلاثي محمد عبداللاه وفرانكو دوناتو ومهند شلش.

كان الرماة المصريون قد حصدوا 8 ميداليات في مسابقة كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية و9 ميداليات في الجائزة الكبرى، ليرفع الفراعنة رصيدهم الإجمالي في البطولة مع الختام إلى 25 ميدالية.

وحرص بيرو دوناتو سكرتير عام الاتحاد الدولي للرماية "فيتاسك" وممثل رئيس الاتحاد الدولي في البطولة على منح الميداليات للأبطال، ورافقه في مراسم التتويج، الثلاثي عماد عليش، خالد البهتيمي وأحمد العمراوي، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية، وكذلك ماهر غريب ممثل وزارة الشباب والرياضة وشاركوا في تقليد أبطال المنافسات الإفريقية الميداليات.

وفي منافسات المفتوح، حصد الإيطالي أمبيرو بيتشولو المركز الأول والميدالية الذهبية بعد منافسة شرسة مع مواطنه أنطونيو باسالاوكا الذي فاز بالفضية بعدما حل في المركز الثاني متقدما على المصري أحمد عبداللاه صاحب البرونزية.

وفي منافسات الرجال حل الإيطالي أمبيرو بيتشولو في المركز الأول والميدالية الذهبية، وفاز مواطنه برونو تالاريتشو بالمركز الثاني والميدالية الفضية وحصد المصري عبد الشفيع عوض المركز الثالث والبرونزية.

وعلى مستوى السيدات، حصدت الإنجليزية دوني روجرز الميدالية الذهبية بعدما حلت في المركز الأول متقدمة على الإيطالية إيمانويلا باريلا صاحبة المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاءت الإيطالية فيدريكا دي ماتيا بالمركز الثالث محققة البرونزية.

وفاز المصري محمود الأتربي بالميدالية الذهبية في منافسات فوق السن "الماسترز"، وجاء خلفه المصري مجدي شفيق في المركز الثاني محققا الفضية، فيما حصد المصري هاني أبو النصر البرونزية محتلا المركز الثالث.

وعلى مستوى الرواد "فيترون"، فاز الإيطالي أندريا مارشيلو بالميدالية الذهبية، وحصد الإنجليزي هاورد بات المركز الثاني محققا الفضية، وخطف الإيطالي ماورو ميزوري المركز الثالث والبرونزية.

وتألق ثلاثي الناشئين المصري في المنافسات، حيث حصد الثلاثي عادل عبد الحفيظ العقاري "الأول" وأدهم عصام "الثاني" ومصطفى قرني "الثالث"، الميداليات الثلاث.

وأعرب حازم حسني، عن سعادته بالمستوى المشرف الذي ظهر به أبطال مصر في الرماية بمختلف مراحل المنافسات، مشيرا إلى أن البطولة أفرزت عدة مواهب وخصوصا في مراحل الناشئين المبشرين بمستقبل مشرق للرماية المصرية.

وشدد حسني، على أن الاتحاد المصري للرماية، بفضل نجاحاته المستمرة في استضافة البطولات على المستوى الدولي والقاري، جدد ثقة الاتحادات الدولي والأفريقي والعربي في قدرة مصر بشأن استضافة كبرى البطولات، في ظل الدعم المستمر من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وأوضح أن استضافة مثل هذه البطولات يمنح مصر فرصة كبيرة لتوفير الاحتكاك القوي مع المدارس المختلفة للرماة المصريين ويؤهلهم بأفضل شكل من أجل تحقيق الحلم الأكبر وهو حصد ميدالية أولمبية في باريس 2024.