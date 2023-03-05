الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رجل ينهي حياة زوجته بـ«الضربة القاضية» في حي الجناين

جثة
جثة

لقيت سيدة في السويس مصرعها، على يد زوجها إثر مشاجرة بينهما بمنزل الزوجية بمنطقة الهيئة التابعة لحي الجناين، وتم نقل الجثة للمستشفى العام.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا بوجود جثة، عقب مشاجرة بمساكن الهيشة بدائرة قسم الجناين، وانتقلت قوة من مباحث القسم لمكان البلاغ.

وأفادت المعاينة والتحريات أن مشادة كلامية وقعت بين زوجين، كانا على خلاف الفترة الماضية بسبب مغادرتها مسكن الزوجية والذهاب لأسرتها، وتطور الأمر إلى مشاجرة تلقت خلالها المجني عليها "ياسمين.م .ا" ضربه أودت بحياتها.

وألقت الشرطة القبض على الزوج المتهم، وأقر بارتكاب الواقعة أمام رجال الشرطة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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