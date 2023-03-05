التنمية المحلية: حملات تفتيشية مستمرة لضمان ثبات تعريقة الركوب

علق الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية، علي ما تردد من أنباء بشأن زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تحريك أسعار البنزين.

ونفي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" مساء DMC" مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية" DMC"، مساء اليوم الأحد، زيادة تعريفة ركوب النقل الجماعى والسرفيس بجميع المحافظات.

وأضاف أن هناك توجيهات للمحافظين بالحفاظ على ثبات تعريفة الركوب للنقل الجماعى والسرفيس.

وتابع أن هناك تكثيف للحملات التفتيشية على المواقف للحفاظ على ثبات تعريقة الركوب بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.