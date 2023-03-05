الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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محلل سياسى: مصر صاحبة دور ريادي في دعم استقرار العراق

الدكتور باسل الكاظمي
الدكتور باسل الكاظمي الكاتب والمحلل

قال الدكتور باسل الكاظمي الكاتب والمحلل السياسي العراقي، إن التعاون بين مصر والعراق به تقارب شديد وعدنا للانفتاح والعلاقات القوية، مضيفا أن مصر أثبتت قدرتها على لعب دور الريادة في المنطقة العربية. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل،  والمُذاع عبر فضائية" الحياة"، مساء اليوم الأحد، أن هناك ترابط بين الدول العربية ومصر تفتح ذراعيها لبغداد.. والزيارة اليوم تعتبر أهم الزيارات فى المنطقة، ومصر لها دور فعال في مساعدة العراق فى العديد من المصالح المشتركة. 

وتابع: "مصر تقف مع دولة العراق فى الملف الاقتصادى، وسيكون هناك مشروعات مشتركة بين البلدين.. وهناك مباحثات بين البلدين لأن مصر بها رجال دولة، والدول العربية فى الحاجة للروح العربية مرة أخرى".

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