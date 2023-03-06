كيف يؤثر النظام الغذائى على قدرة الطفل فى التعلم والتحصيل الدراسى؟

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عددا من المبادرات الخاصة التي تساهم في توعية المجتمع بأساسيات التربية، والتي تهدف إلى وضع الأسس والقواعد لتربية الأبناء بالمراحل العمرية المختلفة.

وتهدف حملة الشركة المتحدة، لمساعدة الأسرة في تكوين الأبناء وتربيتهم بالشكل الصحيح الذي يساهم في إخراج مواطن صالح لبلده وأسرته، خالٍ من المشكلات النفسية والجسدية أيضًا.

وفي حين أن تناول الطعام أمر حيوي للأداء السليم، فإن العديد من الأطعمة المتوفرة على نطاق واسع والشعبية في المدارس اليوم تعوق في الواقع قدرة الأطفال على التعلم، فدائمًا محملة بالسكريات والكافيين والمواد الكيميائية والصوديوم.

كيف تؤثر التغذية على تعلم الأطفال هو سؤال يطرحه الآباء، في السطور التالية يوضح الخبراء بموقع «publicschoolreview» كيف يؤثر النظام الغذائي على قدرة الطفل على التعلم.

نقص الطاقة والتركيز

وفقًا لجمعية علم الأعصاب، كشفت الدراسات الحديثة أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على مستويات عالية من الدهون المشبعة تضعف التعلم والذاكرة، فغالبًا ما تكون الأطعمة التي تحتوي على دهون مشبعة هي الأكثر تكلفة ومتاحة على نطاق واسع في المدارس.

أوضح الأطباء، أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية جدًا من الجلوكوز تؤدي في الواقع إلى انخفاض مستويات الطاقة في الجسم، فعندما يتم تناول الجلوكوز يقوم الجسم بإفراز الأنسولين من أجل معالجة الأطعمة المكتسبة حديثًا، وعادة بعد تناول وجبة صحية، يجب أن ترتفع مستويات الجلوكوز قليلاً، ويجب أن يشعر الجسم بالنشاط بعد تناول التغذية.

الحرمان من الطعام وسوء التغذية

تشير التقديرات إلى أن واحداً من كل ثلاثة أطفال يعاني من زيادة الوزن؛ كما أن الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن ونقص الوزن، حيث يمكن اعتبارهم يعانون من سوء التغذية.

يمكن أن يؤدي سوء التغذية إلى مشاكل عصبية طويلة المدى في الدماغ، والتي يمكن أن تؤثر على الاستجابات العاطفية للطفل، وردود الفعل تجاه الإجهاد، صعوبات التعلم، والمضاعفات الطبية الأخرى.

وفي دراسة محددة، اكتشف الباحثان مارجريت لاهي وشاري روزين أن الأطفال المصابين بسوء التغذية، يعانون من تأخر في الرؤية، والمهارات اللغوية والاجتماعية، بالإضافة إلى التحصيل الدراسي.