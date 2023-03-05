الأحد 05 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفحم جثة أب ونجاة أطفاله وزوجته في حريق بحلوان

جثة
جثة

لقي أب مصرعه بينما نجا أبناؤه وزوجته بعد أن التهمت النيران منزلهم وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم. 

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق بعد الدفع بسيارتي إطفاء إلى منطقة حلوان، بعد ورود بلاغ بحريق داخل منزل بميدان المحطة، حيث نجح رجال الحماية المدنية في إنقاذ أفراد الأسرة بعد أن منعتهم النيران من الفرار من المنزل الذى تفحم بالكامل، بينما لقى الأب مصرعه متفحما داخل المنزل.

وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا بوجود جثة لشخص لقى مصرعه أثناء حريق فى منزله، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال أهل المتوفى تبين عدم وجود شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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وائل لطفي

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