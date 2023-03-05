طبيبة تشكر قرينة الرئيس لدعمها الدائم للمرأة المصرية

وجّهت د. مها علي أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس الشكر للسيدة انتصار السيسي على دعمها الدائم للمرأة المصرية، خاصة في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وهو المشروع الأهم للدولة.

قالت مها، خلال كلمتها في احتفالات اليوم العالمي للمرأة تحت شعار "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح: "بعالج الأولاد من ذوي القدرات وعندي 3 أولاد، منة الحمدلله بطلة سباحة على مستوى الجمهورية ومحققة 4 مستويات وأول بنت دمج بالكونفستوار وأملي إن شاء الله تكون أول مغنية أوبرا من مصر من ذوي القدرات متعددة الإعاقة في ظل دعم الدولة".