مهندسة لقرينة الرئيس: «شكرًا على دعمكم المستمر لقضايا المرأة»

وجهت المهندسة سيدة الشربيني الشكر للسيدة الأولى انتصار السيسي، على دعمها الدائم للمرأة المصرية، وخاصة في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وهو المشروع القومي الأهم.

وقالت خلال كلمتها في احتفالات اليوم العالمي للمرأة تحت شعار "المرأة المصرية... أيقونة النجاح": "بنشكر حضرتك علي إتاحة الفرصة لعرض عدد من القضايا أمام حضرتك، ونتكلم عن تجربتنا"، وأكملت: "شكرًا على دعمكم المستمر لقضايا المرأة".

وأضافت: "فكرت في عمل أول جمعية متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة السويس، وهي جمعية الصفاء، والآن المركز يخدم أكثر من 150 طفلًا من ذوي الهمم، ويوفر عملًا لأكثر من 50 مدربًا وإخصائية".