سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 6 مارس 2023 مقابل الجنيه فى البنوك

شهد اليوم الإثنين 6 مارس 2023 ارتفاع في سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بقيمة 10 قروش خلال افتتاح جلسة التعاملات، وفقا للوحة التعاملات المالية، والتي يتم تحديثها باستمرار، حسب حالة العرض والطلب ومدى احتياج السوق المصرية للعملة الأجنبية والعربية ومدى تأثيرها على حركة الاقتصاد المصري، خاصة في الأيام المقبلة.

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 6 مارس 2023 في البنوك

تشهد البنوك المصرية حالة من عدم الاستقرار في أسعار صرف العملات المالية صعودا وهبوطا بشكل يومي، بقيمة طفيفة، حيث يؤثر ذلك على تحرك الأسعار في الأسواق المصرية للمستهلكين، خاصة مع اقتراب موعد شهر رمضان المبارك، ورغبة الكثيرين في شراء سلع غذائية بكميات كبيرة تكفي أفراد الأسرة طوال الشهر الكريم.

وإليكم سعر الدولار اليوم الإثنين 6 مارس 2023 في البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية:

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.65 جنيه للشراء و30.75 جنيه للبيع.

بلغ الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 30.65 جنيه للشراء و30.75 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر إلى 30.65 جنيه للشراء و30.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

قدرت قيمة الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية بنحو 30.67 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع.

يتداول الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي بنحو 30.67 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار الأمريكي نحو 30.72 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع.

في بنك التعمير والإسكان وصل الدولار إلى 30.67 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.67 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع.

في بنك بلوم مصر قدر الدولار الأمريكي بنحو 30.67 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع.



في بنك البركة الإسلامي سجل الدولار بنحو 30.67 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني وصل سعر تداول العملة الأمريكية إلى 30.67 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل الدولار الأمريكي نحو 30.67 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصلت قيمة الدولار الأمريكي 30.67 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي القطري سجل الدولار نحو 30.67 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع.

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