الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 6 مارس 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 6 مارس 2023 في محافظات مصر والتي يبحث عنها الملايين من المصلين في كافة المحافظات حيث تعتمد وزارة الأوقاف المصرية البيانات اليومية التي تصدرها الهيئة العامة للمساحة المصرية وهى الجهة المنوطة بتحديد توقيت الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية حيث تستخدم أجهزة حديثة للتحديد التوقيتات.

 

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 6 مارس 2023 في محافظات مصر

يستطيع الملايين من المواطنين الاعتماد على بيان هيئة المساحة المصرية في تحديد توقيت الصلاة في كافة محافظات الجمهورية والتي تعتمدها وزارة الأوقاف وتلزم بها كافة أئمة المساجد لرفع الأذان والإقامة الصلاة ونستعرض في خلال هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 6 مارس 2023 في محافظات مصر وهي كما يلي:-

 

توقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر الساعة 4:51 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:07 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 3:26 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 5:56 مساءا.
موعد صلاة العشاء الساعة 7:14 مساءا.

 

توقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر الساعة 4:56 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:12 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 3:31 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 6:01 مساءا.
موعد صلاة العشاء الساعة 7:19 مساءا.

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توقيت الصلاة في محافظة أسيوط

موعد صلاة الفجر الساعة 4:53 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:08 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 3:29 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 6:00 مساءا.
موعد صلاة العشاء الساعة 7:15 مساءا.

 

توقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد صلاة الفجر الساعة 4:48 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:04 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 3:24 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 5:53 مساءا.
موعد صلاة العشاء الساعة 7:12 مساءا.

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توقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد صلاة الفجر الساعة 4:46 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:01 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 3:22 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 5:53 مساءا.
موعد صلاة العشاء الساعة 7:07 مساءا.

 

توقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

موعد صلاة الفجر الساعة 4:50 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:06 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 3:25 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 5:55 مساءا.
موعد صلاة العشاء الساعة 7:13 مساءا.


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