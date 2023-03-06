سعر الذهب اليوم الإثنين 6 مارس 2023 للجرام والأونصة في محلات الصاغة

سعر الذهب اليوم الإثنين 6 مارس 2023 في محلات الصاغة المصرية، محور اهتمام الملايين من المواطنين عقب القفزة السعرية الجنونية التي حديث الأسبوع الماضي بنسبة تجاوزت ال 2.4% لتسجل أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف شهر يناير الماضي، وذلك نتيجة لتراجع قيمة الدولار الأمريكي و عوائد السندات الأمريكية.



سعر الذهب اليوم الإثنين 6 مارس 2023 في محلات الصاغة المصرية



تشهد الصاغة المصرية وورش التصنيع ارتفاع في أسعار تداول المعدن النفيس تزامنا مع بداية الأسبوع المصرفي بالبورصة العالمية بقيمة 100 جنيه في كافة الأعيرة الذهبية للجرام الواحد ليسجل الجرام من عيار 21 نحو 1830 جنيه فيما سجلت الأوقية بالبورصة العالمية نحو 1856.5 دولار.

يضاف إلى أسعار خام المعدن النفيس قيمة المصنعية ورسوم الدمغة على كل جرام من المشغولات الذهبية والتي يقدرها القانون المصري.



وإليكم سعر الذهب اليوم الإثنين 6 مارس 2023 في محلات الصاغة المصرية



سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2091.5 جنيه.

الشراء 2068.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1917.25 جنيه.

الشراء 1896.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1830 جنيها.

الشراء 1810 جنيهات.

بمعدل صعود وصل إلى 5 نقاط.

سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1568.5 جنيه.

الشراء 1551.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1220 جنيها.

الشراء 1206.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 3.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1045.75 جنيه.

الشراء 1034.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 2.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 784.25 جنيه.

الشراء 775.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 2.25 نقطة.



سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 14640 جنيه.

الشراء 15925 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 40 نقطة.



سعر أونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 1857$.

الشراء 1856$.

بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.

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