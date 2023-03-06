يقدم لكم «الدستور» حالة الطقس اليوم الإثنين 6 مارس 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في كافة محافظات الجمهورية، وذلك مع وجود موجة حارة وتحسين ملحوظ في الحالة الجوية خلال الأسبوع الأخير من شهر أمشير القبطي، وذلك استعدادًا لاستقبال فصل الربيع والذي يبدأ يوم 21 مارس الجاري.

حالة الطقس اليوم الاثنين 6 مارس 2023

تشهد كافة محافظات الجمهورية طقس خمسيني ورياح محملة بالأتربة مما يتسبب في انعدام الرؤية مع ارتفاع في درجات الحرارة، حيث تسجل العاصمة 32 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية مرضى الجيوب الأنفية من أجواء الغد وارتداء كمامات تحميهم من الأتربة خاصة في ساعات النهار.

وتوقع خبراء الهيئة القومية للأرصاد الجوية تحسين جزئي في حالة الجو خلال ساعات الليل و تحسن تام في الطقس منتصف الأسبوع المقبل، حيث تعود الأجواء دافئة فترة النهار وشديدة البرودة خلال ساعات الليل في القاهرة وكافة محافظات الجمهورية.

فيما حذرت الأرصاد من تخفيف الملابس بشكل كاملة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، خاصة للأطفال وكبار السن بسبب ضعف المناعة، فيما نصحت سائقي السيارات الالتزام بالهدوء أثناء القيادة على أغلب الطرق خصوصًا مع وجود شبورة مائية كثيفة تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية.

نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات



يرصد التقرير التالي حالة الطقس اليوم الإثنين 6 مارس 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة وهي كما يلي:

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 14 والصغرى 33 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الجيزة العظمى 14 والصغرى 33 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفرالشيخ العظمى 12 والصغرى 31 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 13 والصغرى 33 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 14 والصغرى 33 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الغربية العظمى 13 والصغرى 33 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 15 والصغرى 32 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 15 والصغرى 33 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 13 والصغرى 34 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 13 والصغرى 31 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 14 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 12 والصغرى 21 درجة مئوية.



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