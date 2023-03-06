مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6 مارس 2023 بالدورى المصرى والإنجليزى والقنوات الناقلة

يقدم موقع وجريدة "الدستور" مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6 مارس 2023 والقنوات الناقلة، والتي تلقي نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث جوجل، لرغبة البعض في متابعة بطولة الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 64 والذي انطلق في شهر أكتوبر الماضي ويشارك فيه كافة الفرق الرياضية لكرة القدم بالدرجة الأولى.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6 مارس 2023 والقنوات الناقلة

يسعى الملايين من متابعى رياضة كرة القدم إلى ضبط إشارة بث مجموعة قنوات أون تايم سبورت الرياضية والتي حصلت على حقوق البث المباشر لمتابعة مباريات منافسات الأسبوع الحادي عشر في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وإليكم مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

موعد مباراة نادي الداخلية ضد نادي غزل المحلة في تمام الساعة الثالثة عصرا.

موعد مباراة نادي المصري البورسعيدي ضد نادي طلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة مساء.

موعد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

موعد مباراه نادي برينتفورد ضد نادي فولهام في تمام الساعة الثامنة مساء.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز 2022_2023

جاء جدول ترتيب هدافي النسخة ال 64 من بطولة الدوري المصري الممتاز كما يلي:

لاعب نادي الاتحاد السكندري مابولولو برصيد 9 أهداف.

لاعب نادي غزل المحلة برصيد 9 أهداف.

لاعب نادي الزمالك أحمد سيد زيزو برصيد 8 أهداف.

لاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي برصيد 7 أهداف.

لاعب نادي فاركو رزقي حمرون برصيد 7 أهداف.

لاعب نادي سيراميكا أحمد ياسر ريان برصيد 6 أهداف.

لاعب نادي إنبي رفيق كابو برصيد 6 أهداف.

لاعب نادي المقاولون جوزيف أوشايا برصيد 5 أهداف.

تردد قناة أون تايم سبورت

يمكن ضبط إشارة بث مجموعة قنوات أون تايم سبورت الرياضية لمتابعة مباريات الدوري المصري وفقا للإحداثيات التالية:-

قناة On Time Sports

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: أفقي.

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