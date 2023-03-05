مدير «مهرجان أسوان للمرأة»: مشاركة 61 فيلمًا من 37 دولة حول العالم

قال الكاتب الصحفي حسن أبو العلا، مدير مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، إن فكرة المهرجان بدأت منذ 2015 وخرجت للنور عام 2017.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأحد، أن مهرجان أسوان طبيعته خاصة لأنه متخصص بقضايا المرأة وحقق طفرة كبيرة بالمجتمع الأسوانى، ووصلنا لمرحلة فى الدورة السابعة 11 فيلمًا.

وتابع: «تم تغير يوم المهرجان بالتزامن مع يوم المرأة للاحتفال باليوم العالمى للمرأة.. ولدينا 61 فيلما يمثلوا 37 دولة من مختلف قارات العالم.. وكذلك لدينا أفلام تعبر عن قضايا المرأة ومشاكلها وأخرى لإبراز دور المرأة فى المجتمع، واختتم بتوجيه الشكر لقناة الحياة وفريق العمل المساهمين فى نجاح مهرجان أسوان».