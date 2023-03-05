بعد تكريم انتصار السيسى لها.. نعمات الشحات: «الست دى عظيمة وراقية عاشقة للناس»

كرمت السيدة انتصار السيسي عددًا من النساء في يومهن العالمي، حيث أعربت قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها البالغة بالحديث مع سيدات مصر الملهمات.

نعمات الشحات: «أساهم في توعية المجتمع وتعليمه لغة الإشارة»

نعمات الشحات، أول خبير ومترجم ومدرب لغة الإشارة، أحد المكرمات من قبل السيدة انتصار السيسي، أعربت عن سعادتها بالتكريم، قائلة إن التكريم تقدير كبير لها وللكثير من السيدات.

وأضافت الشحات في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن يوم التكريم كان من أفضل الأيام لها، مؤكدة أن السيدة انتصار السيسي من الشخصيات الراقية، والتي تسعى دائمًا لتكريم السيدات وتحفيزهن على تحقيق النجاح معقبة: «الست دي عظيمة وراقية عاشقة للناس».

وأشارت إلى أنها تسهم في توعية المجتمع وتعليمه لغة الإشارة ليتعامل بها مع الأصم من أجل إزالة الصعوبات على الأصم.

من هي نعمات الشحات؟

هي معلم خبير على درجة مدير عام بالتربية والتعليم وخبير ومترجم ومدرب لغة الإشارة، عملت أمين عام صندوق جمعية التأهيل الاجتماعي للمعاقين بمحافظة الشرقية لـ 18 مكتبًا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

أخذت على عاتقها تعريف المجتمع وتقبل الأصم بتدريب وتوعية المجتمع للتعامل معه بتدريبات وورش عمل لتعليم لغة الإشارة منذ ما يقرب من 30 عامًا فى النوادي والنقابات والجمعيات والأكاديميات.

كما أنها امتهنت محاضرًا للغة الإشارة بكلية التربية والآداب وأول من أدخل لغة الإشارة لكليات التمريض بجامعة الزقازيق وجامعة قناة السويس ومركز القياس والتقويم برئاسة الجامعة وأكثر من مبادرة لرئاسة الجامعة خاصة بالشباب لسوق العمل ومبادرة اعرفني افهمني لجميع المؤسسات الحكومية والتعليمية لتعليم لغة الإشارة وكذلك مبادرة صندوق الإدمان لتوعية الصم بمخاطر الإدمان.

وكانت قرينة رئيس الجمهورية أعربت عن سعادتها أمس بحضور احتفالات اليوم العالمي للمرأة تحت شعار "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح".

وقالت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك": "لقد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية على الاهتمام بمكانة المرأة المصرية وتقدير دورها في المجتمع، حتى أصبحت تتولى مناصب حيوية لم تكن متاحة لها من قبل".

وأضافت: "خالص التقدير لكل امرأة حول العالم وخاصة المرأة المصرية، وبهذه المناسبة أدعو الشابات المصريات إلى التمسك بأحلامهن حتى تحقيقها وكل عام وعظيمات مصر بخير".