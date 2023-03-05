ملحمة سره الباتع.. 60 نجمًا فى أضخم تجربة إنتاجية برعاية «المتحدة»

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن «البرومو» الرسمى الأول لمسلسل «سره الباتع»، الذى يشارك فيه أكثر من ٦٠ نجمًا، ويخرجه خالد يوسف، ومن المقرر عرضه على قناتى «أون» و«الحياة» فى رمضان المقبل.

ويقدم مسلسل «سره الباتع» صورة مختلفة للريف خلال فترة الحملة الفرنسية، من خلال رؤية درامية تدور بين زمنين، الأول فى العصر الحالى، ويبحث خلاله البطل عن لغز، والثانى يعود لزمن الحملة الفرنسية، ليقدم العمل مقاربة بين هذين العصرين للوصول إلى معنى واحد.

وبمجرد عرض «البرومو» عبر حسابات الشركة المتحدة على مواقع التواصل الاجتماعى والفضائيات العارضة، أعاد الجمهور نشره بشكل مكثف، خاصة فى ظل الضخامة الإنتاجية التى عكستها المشاهد المعروضة، خاصة ما يتعلق بظهور مئات الممثلين من المجاميع ممن يجسدون أدوار أبناء الشعب المصرى أو جنود الحملة الفرنسية.

وقال كثير من المتابعين إنهم ينتظرون بشغف عرض المسلسل الذى يُبشر بـ«نقلة» فى مجال الدراما، وتم خلاله الاعتماد على فريق عمل محترف، من ممثلين ومصورين ومختصين بالمونتاج، بعدما وفرت شركتا المتحدة للخدمات الإعلامية و«سينرجى» كل عوامل النجاح للعمل الجديد، واستعانت فيه بمجموعة كبيرة من الأسماء اللامعة فى عالم الفن.

وأشاد الجمهور بجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مجال الإنتاج الدرامى، وحرصها على إعادة الأعمال التاريخية والدرامية الضخمة إلى الواجهة، بما يمهد لإعادة الريادة المصرية فى الدراما ككل.

نجلاء بدر: 7 قصص حول البحث عن سر مقام «السلطان حامد»

أعربت الفنانة نجلاء بدر عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل «سره الباتع»، واصفة إياه بأنه مختلف تمامًا عن أى عمل درامى شاركت فيه من قبل، خاصة فى ظل أنه العمل التليفزيونى الأول للمخرج الكبير خالد يوسف، بالإضافة إلى قصته المثيرة والمليئة بالأحداث الشيّقة، على ضوء أنه مأخوذ عن قصة للأديب الكبير الراحل يوسف إدريس.

وقالت «نجلاء»: «متحمسة بشكل كبير لمشاهدة المسلسل أثناء عرضه فى شهر رمضان المقبل لأنه يتمتع بحالة متفردة، وأحداثه تدور فى أكثر من حقبة زمنية بين الماضى والحاضر، وتضم أحداثه ٧ قصص حول الشاب الذى يبحث عن سر مقام (السلطان حامد) الموجود فى إحدى قرى الريف، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر»، متمنية النجاح والتوفيق لجميع أبطال المسلسل، الذى يعد من الأعمال ذات الإنتاج الضخم. ووصفت خالد يوسف بأنه مخرج لديه رؤية مختلفة وخاصة، والعمل معه إضافة لأى فنان، كما أنه عمل شاق للغاية وممتع فى نفس الوقت، لاهتمامه بكل صغيرة وكبيرة فى كل كادر ومشهد يصوره، معتبرة أن هذا يعود إلى إخراجه المستمر الأفلام السينمائية، التى يكون مخرجها لديه رؤية مختلفة عن المخرج التليفزيونى، لذا فإن هذا المسلسل يعتبر «عملًا دراميًا بعيون سينمائية».

أحمد عبدالعزيز: يدور فى الزمن الحالى وفترة الحملة الفرنسية

أرجع الفنان أحمد عبدالعزيز مشاركته فى «سره الباتع» إلى «قصة المسلسل الفريدة»، التى تدور حول فكرة أن «التاريخ يعيد نفسه من جديد»، عبر مناقشة أحداث وقعت فى زمن قديم، وتتشابه مع أحداث فى الحاضر، وذلك من خلال خط درامى متشابك بين فترة الحملة الفرنسية على مصر فى نهاية القرن الثامن عشر، والعصر الحالى الذى نعيشه الآن.

وكشف عن أنه يجسد دور «شهاب»، وهو شخصية مختلفة عن جميع أعماله التى قدمها على مدار مشواره الفنى الطويل، وستكون «مفاجأة كبيرة للجمهور»، متمنيًا أن تنال استحسان المشاهدين.

ووصف خالد يوسف بأنه مخرج كبير يتمتع بموهبة ورؤية، ويُكن له كل الاحترام والتقدير، مشيرًا إلى أنه بذل مجهودًا كبيرًا أثناء تصوير وتحضيرات المسلسل، حتى يخرج بالشكل اللائق.

ممدوح الشناوى: أجسد دور جنرال فرنسى والتحضيرات كانت صعبة

يشارك الفنان والإعلامى ممدوح الشناوى فى مسلسل «سره الباتع»، ويجسد خلال أحداث العمل شخصية «فرانسوا»، وهو أحد جنرالات الحملة العسكرية على مصر، وفق ما قاله لـ«الدستور».

ووصف «الشناوى» المسلسل بأنه تجربة جديدة على الدراما المصرية، ومن خلاله سيشاهد الجمهور، لأول مرة، عملًا تاريخيًا مميزًا لم يشاهد مثله من قبل، متوقعًا أن يكون «سره الباتع» واحدًا من أهم الأعمال الدرامية المصرية، فى ظل أهمية الأحداث والفترة الزمنية التى يناقشها.

وقال الفنان والإعلامى: «المخرج خالد يوسف اختار جميع أبطال المسلسل بدقة شديدة، حتى يتناسب كل فنان مع الشخصية التى يقدمها». ووصف إياه بأنه «قامة كبيرة فى الإخراج السينمائى»، و«لديه نظره خاصة فى كل مشهد يصوره»، مضيفًا: «حتى لو التزمت بالسيناريو والحوار، دائمًا ما تكون له إضافة على المشهد مهمة للغاية».

واختتم بالحديث عن الصعوبات التى واجهته فى تحضيرات شخصية «فرانسوا»، قائلًا: «التحضيرات للشخصية قبل انطلاق التصوير كانت صعبة للغاية، خاصة أنها شخصية ليس لها أى مرجع مصور يمكن أن أستحضرها وأكوّن صورة ذهنية عنها من خلالها».