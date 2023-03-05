الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«ديسكفرى» مفاجأة «WATCH IT» للأطفال فى رمضان المقبل

مسلسل ديسكفرى
مسلسل ديسكفرى

تعرض منصة «WATCH IT»، خلال موسم رمضان المقبل، ٣ أعمال بشكل حصرى، هى: مسلسل «ديسكفرى» للأطفال، والمسلسل الكوميدى «كشف مستعجل»، وبرنامج «شيف بالبيت».

ويتضمن مسلسل «ديسكفرى» مجموعة مميزة من الشخصيات التى تعرض مجموعة من القصص المختلفة، التى تستهدف إعمال العقل عبر البحث والتنقيب عن المعلومات فى مختلف المصادر فى ظل «معركة الوعى» التى تقودها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر وسائلها الإعلامية المختلفة.

والمسلسل الجديد يتكون من ٣٠ حلقة، ويُعرض بتقنية الـ3D، وسيجذب شريحة الأطفال ومحبى أعمال «الأنيميشن»، ويأتى استكمالًا للنجاحات الكبيرة التى حققتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مجال إنتاج الأطفال، وأبرزها مسلسل «يحيى وكنوز»، الذى عرض رمضان الماضى.

وبدأت المنصة فى الترويج للعمل من خلال نشر بوستراته، فيما قالت مصادر إن المسلسل سيقدم الكثير من المعلومات والأفكار الجديدة للأطفال عبر عدد من القصص المختلفة تحت شعار «محتوى آمن للأطفال».

أما المسلسل الكوميدى «كشف مستعجل» فيتكون من ١٥ حلقة، ويؤدى بطولته: مصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، وهنادى مهنا، إلى جانب عدد من النجوم الكبار، وهو تأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادى الرملى.

وتقدم المنصة الموسم الثانى من برنامج «شيف بالبيت»، بعد النجاح الذى حققه البرنامج فى العام الماضى، وهو متخصص فى الطبخ، ويقدمه الشيف بشر الحلبى، ويعرض يوميًا، ويُقدم عددًا من الوصفات المتنوعة من مختلف دول العالم.

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