نفوق 800 كتكوت في حريق التهم مزرعة دواجن بأطفيح

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق التهم مزرعة دواجن بأطفيح ما تسبب في نفوق 800 كتكوت.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب بقرية صول، مركز أطفيح.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، تنسيقا مع قطاع الجنوب.

وفرضت القوات كردونا أمنيا وبالفحص والمعاينة تبين أن شعلة خاصة بالتدفئة تسببت في اندلاع حريق بعنابر المزرعة مما أسفر عن نفوق 800 كتكوت "عمرها 10 أيام" وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.