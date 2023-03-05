الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اندلاع حريق في تانك «بيتومين» بطريق الكريمات

حريق في تانك بيتومين
حريق في تانك بيتومين

تمكنت رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق اندلع في تانك "بيتومين" بمركز الصف.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب بطريق الكريمات. 

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء تنسيقا مع مدير قطاع الجنوب. 

وفرضت القوات كردونا أمنيا وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق داخل تانك "بيتومين" -مادة تستخدم في عزل الأسطح- قبل بوابات حلوان بـ4 كيلو مترات اتجاه محافظة بني سويف، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت المعمل الجنائي بمعاينة موقع الحريق وإعداد تقرير عن سبب الحريق.

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