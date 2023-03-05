الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«صحة الإسكندرية» تطلق المؤتمر الأول لإدارة الأبحاث الإكلينيكية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أطلقت مديرية الصحة بالإسكندرية بقيادة الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الأحد، فعاليات المؤتمر الأول لإدارة الأبحاث الإكلينيكية بالمديرية بعنوان «Alexandria Clinical Research Symposium»، بقاعة المؤتمرات بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

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وقالت د.ميرفت السيد، وكيل المديرية للطب العلاجى، المشرف العام على إدارة الأبحاث الإكلينيكية بالمديرية، إن البرنامج العلمى للمؤتمر تناول عرض نتائج الأبحاث العلمية المختلفة التى تم نشرها دوليًا لإثراء المؤتمر بخبرة وكفاءة الباحثين من مستشفيات مديرية الصحة، لافتة إلى أن المديرية وضعت مؤشرات لضمان تحقيق الجودة الشاملة للمنظومة الصحية، واهتمت بأولويات البحث العلمى لتواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2023.

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وتابعت السيد أن العصر الذى نعيشه هو عصر التحدى العلمى والتكنولوجى والتحول الرقمى، والمشاركة العالمية والابتكار، وذلك ليلقى المريض الرعاية الطبية على أعلى مستوى من الأسس العلمية.

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من جانبها، أوضحت د.مي خيري، مدير إدارة الأبحاث الإكلينيكية بالمديرية والمنسق العام للمؤتمر، أن الموتمر شهد حضور قيادات متميزة من مديري إدارات المديرية، ومديري المستشفيات وقيادات جامعية ونقيب الصيادلة، بمشاركة أكثر من 100 باحث من المنشآت الطبية المختلفة، إضافة إلى فريق الأبحاث الإكلينيكية بالمديرية: الدكتورة شيماء عبدالعزيز، الدكتورة رشا العشماوي، الدكتورة بسمة مراد، وفرق الأبحاث المديرية بالمستشفيات.

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وأضافت أن إدارة الأبحاث الإكلينيكية تم إنشاؤها منتصف أغسطس العام الماضى، وتم إنشاء أقسام بحثية بعدد 10 مستشفيات وتم نشر 22 بحثًا باسم وزارة الصحة والسكان بمحلات علمية ودولية.

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صحة الإسكندرية المؤتمر الأول لإدارة الأبحاث الإكلينيكية الابحاث الإكلينيكية المشاركة العالمية والابتكار 100باحث

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