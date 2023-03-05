الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عاطف الشيتانى: فحص المقبلين على الزواج وقاية للمجتمع من الأمراض

الدكتور عاطف الشيتاني
الدكتور عاطف الشيتاني المقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان

كشف الدكتور عاطف الشيتاني المقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان، عن أهمية إجراء فحص المقبلين على الزواج.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الخدمات التى تقدمها وزارة الصحة متطورة والمجتمع فى أشد الاحتياج إليها، موضحًا أن الفائدة المتوقعة من هذا البرنامج تستحق الدراسة، لمعرفة العبء المرضى الذى يتم إزاحته عن النظام الصحى بتبنى هذه المبادرة.

وأضاف أنه لا بد من توعية الشباب بأهمية الزواج كخطوة على طريق المستقبل، موضحًا أن التجارب السابقة في هذا الشأن أثبتت تهرب المقبلين على الزواج من تلك الاختبارات، إلا أن وزارة الصحة تضع قواعد للفحص قبل الزواج وهناك ضوابط وضعت لإلزام الجميع على إجراء الاختبارات، لحماية المجتمع من الأمراض.

وتابع أنه طبقًا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء هناك 880 ألف زيجة سنويًا، لافتًا إلى أنه على الشباب المقبل على الفحص خلال 303 مراكز صحية أن يعرفوا حقوقهم، موضحًا أن وزارة الصحة تؤكد على المقبلين على الزواج أن الأمر فى صالحهم.

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