السفير جمال بيومى: العلاقات المصرية العراقية ممتدة عبر التاريخ

علق السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وقال "بيومي" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن العلاقات بين مصر والعراق تاريخية ومتميزة، حيث تعد العراق أحد أقدم البلدان العربية التي دخلها الإسلام.

وأضاف أن هناك مثلثًا يربط القاهرة بعمان في الأردن وبغداد في العراق، موضحًا أن الدولة المصرية حاولت في أكثر من مناسبة عمل تحالف مع العراق ونجحت في عقد العديد من الاتفاقيات.

وأشار إلى أن العراقيين لم يفضلوا الزراعة وهذا ما أدى إلى وجود 2 مليون مصري في العراق، ولكن انقطعت العلاقات بين الدولتين في فترة السادات ولكن هذا لم يمنع من وجود العلاقات الإنسانية بين الدولتين في وقتها.

وأردف أن العلاقة بين الشعب المصري والعراقي علاقة حب ومودة، منوهًا بأن البعض كان يدعي خلاف ذلك ولكن الحقيقة فإن الشعب العراقي يعشق المصريين.