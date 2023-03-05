الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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استشاري تخطيط عمراني يوضح الاختلافات بين مدن الجيلين الأول والثاني

الدكتور سعيد حسانين
الدكتور سعيد حسانين

كشف الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، الفرق بين مدن الجيل الأول والثاني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن مدن الجيل الأول بدأن من عام 1977 حتى عام 1982 وبدأت مدن الجيل الثاني من عام 1982 حتى عام 2000،

وأشار إلى أن هناك اختلافات جوهرية بين مدن الجيلين، حيث كانت مدن الجيل الأول تهدف إلى عمل سكن يتناسب مع المصريين في مدن نظيفة ويستطيع الحصول على الخدمات المختلفة، إضافة إلى تقليل التعدي على الأراضي الزراعية.

وأوضح  أن مدن الجيل الثاني أنشأت ضمن مجموعة من المدن مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد وغيرها، منوهًا بأن هذه المدن تهدف إلى خلق بيئة جيدة للإنسان صالحة للعيش وخلق نوع من الأنشطة وعدم التعدي على الأراضي.

وأضاف أن مدن الجيل الثالث أضيف إليها إمكانية التعامل بتكنولوجيا حديثة وتطورت في مدن الجيل الرابع والتي أصبحت تعتمد على التكنولوجيا بصورة كاملة.     

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