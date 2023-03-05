الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 في مشاجرة دموية بأرض اللواء

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة دموية بمنطقة أرض اللواء وسط الجيزة، الأحد، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم العجوزة بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بشارع مخزن الأنابيب بمنطقة المعتمدية، دائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات سابقة.

ونتج عن المشاجرة 4 مصابين نقلوا إلى مستشفى إمبابة العام، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط طرفيها، وأخطر اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة.

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