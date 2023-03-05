الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نقل 10 مصابين في حادثين بالبحيرة إلى المستشفى

اسعاف
اسعاف

وقع حادثا سير بمركزى وادى النطرون وحوش عيسى في البحيرة، اليوم الأحد، ما أسفرا عن إصابة 10 أشخاص، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية في البحيرة إخطارا بالحادثين، وبانتقال رجال الأمن وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة، إثر وقوع حادث تصادم سيارتى نقل بطريق  القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بدائرة مركز وادى النطرون.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون المركزى، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وفى حوش عيسى، أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل وسيارة خلاط اسمنتى بطريق حوش عيسى - دمنهور، وتم نقل المصابين إلى المستشفى  المركزى بحوش عيسى إسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات الحادثين.

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