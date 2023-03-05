الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل سائق في الفيوم للغد

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بالدائرة الأولى اليوم الأحد، جلسة  محاكمة 4 متهمين، إلى غد الإثنين لسماع باقي المرافعة، في قضية اتهامهم بسرقة وقتل سائق استدرجوه من محافظة القاهرة إلى الفيوم، وأنهوا حياته بدس السم له في الطعام، وتخلصوا من جثته ودفنها في الصحراء، بعدما سرقوا سيارته "تاكسي" وأمواله وهاتفه المحمول، حتى تم ضبطهم بعد ارتكاب الجريمة بفترة حينما تم ضبطهم وبحوزتهم السيارة المبلغ بسرقتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر محرم رئيس محكمة جنايات الفيوم وأمن الدولة العليا "دائرة الإرهاب"، وعضوية المستشارين مجدي محمد هريدي، وبيشوي النسر جميل، ووكيل نيابة أسامة طارق، وأمانة سر مرقص نبيل، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

تعود تفاصيل الواقعة إلى مطلع يناير 2021، حينما تمكن كمين أمني بمنطقة القناطر الخيرية بدائرة محافظة القليوبية، من ضبط المتهمين ال4 وهم محمد.س.م.م، 23 سنة، ودسوقي.إ.خ.ع، 20 سنة، وإبراهيم.م.إ.ص، 20 سنة، وأحمد.أ.م.ط، 22 سنة أثناء قيادتهم سيارة "تاكسي" مبلغ بسرقتها، فتم القبض عليهم، وبالتحقيق معهم تبينّ أنّهم استدرجوا سائقها وقتلوه وسرقوا السيارة، وانتقلوا للقليوبية للعمل عليها حتى لا يتم ضبطهم.

وكشفت التحقيقات في جريمة الأصدقاء الأربعة، تفاصيل وقائع القضية التي حملت رقم 32490 جنح مركز الفيوم، والمقيدة برقم 1776 كلي الفيوم، إلى الأول من يناير 2021، حيث اعترف المتهمون الأربعة باستدراجهم سائق من محافظة القاهرة يدعى عبدالله محمد عثمان، 61 سنة، لتوصيلهم إلى منزلهم بإحدى قرى مركز الفيوم، وفور وصولهم أصروا عليه بالدخول إلى المنزل وتناول الطعام والتدفئة بالنيران قليلًا بسبب برودة الطقس قبل أن يعود للقاهرة مجددًا، إلا أنّهم دسوا له مادة سامة في الطعام وما أن تناول الطعام لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بتسمم حاد، فحملوا الجثة ودفنوها بمنطقة صحراوية بدائرة محافظة الفيوم.

واستولى المتهمون، على هاتف المجني عليه، وأمواله، وسيارته، بعدما تخلصوا من الجثة، وغادروا للعمل بالسيارة في محافظة القليوبية حتى تم ضبطهم، وأرشدوا عن مكان دفن الجثمان.

وتم تسليمهم لمركز شرطة الفيوم، وعقب الانتهاء من التحقيق مع المتهمين الـ4، تم إحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معهم، ثم قرر المحامي العام إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي نظرت القضية من خلال عدة جلسات، تستكملها غدًا تمهيدًا للنطق بالحكم.

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