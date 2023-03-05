الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

س&ج.. النهاردة كام امشير 2023 والعد التنازلي لشهر أبو الزعابيب

امشير
امشير

النهاردة كام أمشير 2023 في مصر؟، كلمات ارتفعت معدلات البحث عنها عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل الكثير من المواطنين، للتعرف علي التاريخ القبطي اليوم الأحد 5 مارس 2023، وموعد انتهاء شهر أبو الزعابيب، لذا يقدم موقع “الدستور” ورقة نتيجة اليوم كاملة من خلال هذا التقرير.

وتستعرض “الدستور” في السطور التالية ورقة نتيجة اليوم لمعرفة إجابة تساؤلات الكثير من المواطنين حول النهاردة كام امشير 2023 في مصر.

النهاردة كام امشير 2023

يصادف اليوم الأحد 26 أمشير 1739ق، في التقويم القبطي.

فإن شهر أمشير هو الشهر السادس من التقويم المصري، وفي التقويم الجريجوري يبدأ من 8 فبراير إلى 9 مارس.
يطلق عليه أبو الزعابيب فهو مشتق من مجير وهو رمز الريح لدى قدماء المصريين، وقد اشتهر الشهر بهبوب الرياح القوية، وبرودة الجو الشديدة.

العدد التنازلي لشهر أمشير

متبقي 4 أيام علي انتهاء شهر أمشير 2023-1739.

التاريخ الهجري اليوم 2023

يصادف اليوم الأحد 13 شعبان 1444ه‍، في التقويم الهجري.

ورقة نتيجة اليوم  

اليوم الأحد:
يصادف 5 مارس 2023م، في التقويم الميلادي.
يصادف 13 شعبان 1444ه‍، في التقويم الهجري.
يصادف 26 أمشير 1739ق، في التقويم القبطي.

عيد الأم 2023

يأتي موعد عيد الأم 2023 في وقت محدد من كل عام، فمن المقرر أن يحل يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس، لذا يتبقي نحو 15 يوم.

الإجازات الرسمية في رمضان 2023

يحتوي شهر رمضان لهذا العام علي 9 أيام إجازة رسمية، وهي كالآتي:

• الجمعة 24 مارس الموافق 2 رمضان: إجازة رسمية.
• السبت 25 مارس الموافق 3 رمضان: إجازة رسمية.
• الجمعة 31 مارس الموافق 9 رمضان: إجازة رسمية.
• السبت 1 إبريل الموافق 10 رمضان: إجازة رسمية.
• الجمعة 7 إبريل الموافق 16 رمضان: إجازة رسمية.
• السبت 8 إبريل الموافق 17 رمضان: إجازة رسمية.
• الجمعة 14 إبريل الموافق 23 رمضان: إجازة رسمية.
• السبت 15 إبريل الموافق 24 رمضان: إجازة رسمية.
• الإثنين 17 إبريل الموافق 26 رمضان: إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم.

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