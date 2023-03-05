الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

منسق «حياة كريمة»: تطوير البنية التحتية والأبنية التعليمية أبرز اهتمامات المبادرة الرئاسية

حياة كريمة
حياة كريمة

قال الدكتور أحمد شعيب، منسق عام “حياة كريمة” بالجيزة، خلال ندوة كلية التمريض بجامعة القاهرة، إن المبادرة الرئاسية حققت نجاحًا مُبهرًا في العديد من المحاور وعلى رأسها تنمية البنية التحتية التي عانت على مدار عقود من التهالك والإهمال في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا.

وتابع أن حل مشكلات قطاع التعليم أحد أبرز مهام “حياة كريمة”، خاصًة وأن المدارس كانت تعاني من التكدس؛ لأن عدد الفصول أقل بكثير من أعداد الطلاب، الأمر الذي ساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية داخل الفصول.

وأكمل: تدخلت “حياة كريمة” ببناء الفصول الجديدة وتطوير الأبنية التعليمية، لحل أزمة التكدس التي عانت منها المدارس طويلًا.

جاء ذلك خلال استضافة كلية التمريض بجامعة القاهرة، لندوة “حياة كريمة” لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات تحت لواء قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التمريض.
 

ونُظمت الندوة تحت رعاية محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد سامي عبدالصديق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة عبير زغلول، عميد كلية التمريض في جامعة القاهرة، والدكتورة حنان إبراهيم، وكيل كلية التمريض جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أعمال المبادرة الرئاسية الابنية التعليمية البنية التحتية الدكتور احمد شعيب الرئاسية حياة كريمة

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