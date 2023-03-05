الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نقيب الصحفيين: قرار عاجل بالصرف الفورى لمعاش البطالة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أصدر ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، قرارا عاجلا بالصرف الفوري لمعاش البطالة، نظرا للظروف الضاغطة على الزملاء المتعطلين عن العمل والمتقدمين لصرف معاش البطالة، ولقرب شهر رمضان، ودخول الجمعية العمومية ومجلس النقابة في مرحلة الانتخابات.

وقرر رشوان بصفته نقيب الصحفيين اتخاذ القرار التالي، على أن يعرض على التشكيل الجديد لمجلس النقابة برئاسة النقيب المنتخب:

1) يصرف معاش البطالة فورا لكل الزملاء الذين وردت عليهم ملاحظات من الجهات المختصة مع الزملاء الذين لم ترد عليهم أي ملاحظات، عن شهر مارس، سواء من الذين يحصلون على معاش البطالة أو المتقدمين الجدد.

2)  ستتواصل متابعة الجهات المختصة التي تم إرسال كشوف الزملاء المتظلمين والزملاء المتقدمين الجدد، لإرسال ملاحظاتها عليها في أسرع وقت ممكن.

3)  يستمر صرف معاش البطالة للزملاء المذكورين في البند الأول من هذا القرار، لحين حسم أوضاعهم بورود ملاحظات الجهات المختصة.

•  في حالة ورود ملاحظات نهائية من هذه الجهات المختصة تفيد بعدم انطباق شروط معاش البطالة على أي من الزملاء بعد حصوله عليه، يتم ترتيب طريقة خصمه بالتقسيط من بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص به، وفق ما يقرر مجلس النقابة بتشكيله الجديد.

- ينفذ هذا القرار فور صدوره

ضياء رشوان نقيب الصحفيين معاش البطالة صرف معاش البطالة الجمعية العمومية

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